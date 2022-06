Grasski: Weltcup-Auftakt in Rettenbach

Das Grasskizentrum in Rettenbach ist seit 2004 Schauplatz von Weltcuprennen. Die heurigen Bewerbe werden mit besonderer Spannung erwartet, denn bei den burgenländischen Assen hat es einen Generationswechsel gegeben. Kristin Posch, vormals Hetfleisch, hat aufgehört. Ihre Schwester Tina Hetfleisch und Emma Eberhardt, beide 16 Jahre alt, sollen für gute Ergebnisse sorgen.

Roland Schlögl aussichtsreichster Burgenländer

Bei den Burschen ist Roland Schlögl, 21 Jahre alt aus Neudörfl, der aussichtsreichste Burgenländer. Die schärfste Konkurrenz kommt wie immer aus Tschechien, Italien und der Schweiz. Am Samstag steht ein Riesentorlauf auf dem Programm. Start zum ersten Durchgang ist um 13.00 Uhr. Am Sonntag wird dann ein Super-G gefahren. Der Weltcup umfasst heuer sechs Stationen. Das Finale findet Anfang September in Italien statt.