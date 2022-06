Nova Rock: Millionenkosten durch Regen

Der Organisation und den Besuchern kosteten die witterungsbedingten Umstände auch einiges an Nerven. Das Publikum musste wegen des verspäteten Beginns auf einige Bands verzichten, weil der komplett durchweichte Untergrund erst wieder festivaltauglich gemacht wurde – mehr dazu in Nova Rock: Verspäteter Auftakt nach Regen und in Nova Rock: Erste Fans eingetroffen. Tatar zeigte Verständnis für den Unmut angesichts der Staus bei der Zufahrt, weil einige Parkflächen nicht befahrbar waren, betonte aber auch: „Acht von zehn Festivals hätten abgesagt.“

Eineinhalb bis zwei Millionen Euro Mehraufwand

Der Mehraufwand wegen des Wetters hat auch finanzielle Folgen, so Tatar. „Also finanziell wird sich das definitiv in Richtung eineinhalb bis zwei Millionen sicherlich bewegen – was das ganze jetzt an Extras und Material, Personal, Infrastruktur, und so weiter gekostet hat. Das ist jetzt einmal meine grobe Schätzung“, so Tatar.

Am Freitag sei die Lage auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf deutlich besser als in den letzten zwei, drei Tagen, sagte Tatar. Der Regen habe aufgehört und der Wind helfe mit, das Gelände zu trocknen. „Es wird gerade mit Hochdruck daran gearbeitet auch die Bühnengelände auf beiden Bühnen noch mehr in Stand zu setzen als wir das am Donnerstag schon geschafft haben. Ich sage jetzt einmal: Jede Stunde wird heute besser werden und ein bisschen entspannter werden. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir gerne sein wollen, das ist ganz klar“, so der Veranstalter.

Am Ende des Donnerstages herrschte dann doch „Hysteria“. Muse, der klare Headliner des Auftakts, vergaß nicht auf diesen Klassiker. Den Schlusspunkt am ersten Festivaltag setzten Haddaway und Dr. Alban als Late-Night-Act, die mit ihren Songs für reichlich Nostalgie sorgten – es durfte also in die Nacht getanzt werden. Das Nova Rock geht am Freitag mit Bands wie Maneskin, Korn und Placebo weiter. Das Open Air ist ausverkauft und endet am Sonntag – mehr dazu in Nova Rock Festival mit Rekord ausverkauft.

Laut Einsatzkräfte bisher ruhig

Aus Sicht der Einsatzkräfte verlief das Festival bisher relativ ruhig. Das Rote Kreuz behandelte von Dienstag bis Freitagvormittag 358 Nova-Rock-Gäste auf dem Gelände – meistens wegen Verstauchungen, Schürfwunden oder Insektenstichen. 28 Personen wurden zur Behandlung ins Spital gebracht. Laut Polizei kam es zu einem Arbeitsunfall: Ein Arbeiter ist nach dem Muse-Konzert von der Bühne gefallen und wurde gegen 2.00 Uhr Freitagfrüh, laut Rotem Kreuz, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen. Außerdem seien ein paar Zelte der Security- und Crew aufgebrochen worden. Es stehe aber noch nicht fest, was gestohlen worden sei, hieß es von der Polizei.