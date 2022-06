Bunter Festival-Sommer in Wiesen

Das Sommerprogramm in Wiesen ist musikalisch vielfältig. Es kommen: Reggae-Star Julian Marley, die Jazz-Legende Billy Cobham und viele österreichische Musikerinnen und Musiker – von Onk Lou, über Peter Cornelius bis Steffi Werger. Die Location sei für alles geeignet und dass es so kunterbunt sein könne, sei das Schöne in Wiesen, sagte Veranstalterin Juliane Bogner.

ORF

Kabarett-Schwerpunkt

Ein Schwerpunkt ist dem Kabarett gewidmet, die Reihe wird heuer sogar erweitert. Es treten internationale und nationale Kabarett-Größen in Wiesen auf – zum Beispiel Kaya Yanar, Hazel Brugger, Gernot Kulis und Omar Sarsam.

Augenmerk auf Nachhaltigkeit

Ein besonderes Augenmerk legt Juliane Bogner bei allen Veranstaltungen auf die Nachhaltigkeit. Mit Ökostrom und Regenwassersammelbecken sind schon einige grüne Kriterien erfüllt. Bei der An- und Abreise wolle man die Besucherinnen und -besucher mit Gewinnmöglichkeiten dazu motivieren, öffentlich oder mit dem Rad zu kommen, so Bogner. Als „Green Event“ wurde im Vorjahr das Zirkusfestival „Artists Drums and Fire“ ausgezeichnet. Es wird heuer wieder mit neuer Show bei den Wiesen Festivals zu sehen sein.