Nova Rock: Regen erschwert ersten Tag

Der Einlass auf das Kerngelände verschiebt sich auf 14.00 Uhr, heißt es vonseiten des Festivals. Die Auftritte der ersten Bands des Tages, „Cemetery Sun“ und der „Blues Pills“, mussten daher abgesagt werden. Das Festival-Team arbeite momentan an allen Enden. Die Parkplätze sind nur schwer befahrbar, speziell der Caravanbereich. Die Veranstalter bitten darum, die Anreise für den frühen Nachmittag zu planen. Es wird auf die Notwendigkeit von Regenschutz, Gummistiefel und festem Schuhwerk verwiesen.

APA/Florian Wieser

Polizei: „Alles ist nass und gatschig“

In Nickelsdorf hat es Donnerstagvormittag geschüttet. „Alles ist nass und gatschig“, stellte ein Polizeisprecher fest. Die Veranstalter hätten am Mittwoch noch alles unternommen und Schotter und Hackschnitzel auf dem Gelände verteilt. Die Verkehrslage war unter Kontrolle, es gab keine Staus, auch in der Nacht auf Donnerstag seien nur wenige Besucher angereist. Möglicherweise überlegten es sich manche und verschoben die Anreise auf einen späteren Zeitpunkt, meinte er.

APA/Florian Wieser

Bis inklusive Sonntag werden täglich rund 55.000 Fans die Pannonia Fields in Nickelsdorf bevölkern. Bands wie Muse, Kraftklub, Korn oder Placebo werden in die Saiten und zum Mikrofon greifen. Das Festival ist ausverkauft, laut Veranstalter Tatar wird heuer ein neuer Besucherrekord erreicht.