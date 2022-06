Dritter Fahrzeugbrand in Wiesen

Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung und einem Serientäter aus – mehr dazu in Nach Fahrzeugbränden: Ermittlungen wegen Brandstiftung.

Freiwillige Feuerwehr Wiesen

Zum ersten Mal ist ein PKW am 23.Mai ausgebrannt, sechs Tage später das zweite und Mittwochnacht das dritte. Die Taten wurden immer gegen 2.00 Uhr früh begangen und alle drei PKW befanden sich im Umkreis von nur 20 Metern in der Nachbarschaft. Die Polizei fährt zur Zeit in der Ortschaft verstärkt Streife, meinte der Sprecher. Auch die Bevölkerung sei aufgerufen, aufmerksam zu sein und etwa auf Geräusche in der Nacht zu achten.