Kery-Stiftung: Preisträger geehrt

26.000 Euro wurden insgesamt vergeben. Musikalisch durch den Abend führte am Mittwoch Preisträgerin Anna Maria Niemiec. Die Musikerin aus Neusiedl am See setzt sich für das Violoncello als Soloinstrument ein. Geehrt wurden unter anderem der Schriftsteller Manfred Chobot, das SOS Kinderdorf in Pinkafeld, das unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut, ebenso wie die Krebshilfe Burgenland, die sich für die HPV-Impfung stark macht.

Den Würdigungspreis erhielt der Maler Franz Vana, der in Rauchwart lebt und arbeitet. „Es freut mich sehr, dass das einmal passiert ist. Ich habe nie, mit so einer Auszeichnung gerechnet“, so Vana. Auch naturwissenschaftliche, Sport- und Wirtschaftsprojekte wurden ausgezeichnet, etwa der Sportkegelklub Kleinwarasdorf oder das Gneist Consulting Team (GCT).

ORF

„Das Burgenland ist deswegen aus einem Armenhaus am Stacheldraht eine wohlhabende prosperierende Region im Herzen Europas geworden, weil es unglaublich viele engagierte Menschen gibt. Es war von Anfang an der Zweck der Kery-Stiftung, diese Menschen und Organisationen zu unterstützen“ sagte Michael Gerbavsits, der Vorstandsvorsitzende der Kery-Stiftung. In Zukunft möchte die Kery-Stiftung auch Initiativen fördern, die sich mit Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Pflege auseinandersetzen.