Mörbisch: Proben für „Der König und Ich“

Egal wohin man auf der Seebühne in Mörbisch schaute, überall tummelten sich am Mittwoch Kinder. Es war ein durchaus ungewöhnlicher Probenauftakt für die Seefestspiele, wo heuer zum zweiten Mal in Folge mit „Der König und Ich“ Musical auf dem Programm steht. Rund um Regisseur Simon Eichenberger und seine Hauptdarsteller Milica Jovanovic und Kok Hwah Lie scharte sich beinahe eine ganze Fußballmannschaft.

ORF

Haider: „Kinder sind eine Herausforderung“

Mit Ersatzspielern waren es sogar 14 Kinder. „Die Kinder sind schon eine Herausforderung für uns. Wir wissen, Kinder wollen zum Wasser schauen oder etwas anderes machen. Da gibt es auch eigene Aufpasser, damit nichts passiert“, so Intendant Alfons Haider. „Ich dachte schon, als ich die Kinder gerade alle gesehen habe, ich könnte sofort anfangen zu weinen vor Rührung, weil die so süß sind. Ich denke, das wird ganz einfach sein die Anna zu spielen, die Frau, die mit den Kindern arbeitet und die ja auch im Textbuch sagt, dass sie sie liebt“, so Milica Jovanovic.

ORF

Große Möglichkeiten in Mörbisch

„Natürlich ist es ein Kammerspiel, ist eine sehr emotionale Geschichte, eigentlich eine in Wahrheit eine Zweier-Beziehungsgeschichte. Eine Konfrontation, die natürlich in einem Reich stattfindet, in einer Welt, die man kreieren kann. Man kann jetzt mit der Möglichkeit hier von Mörbisch, mit diesem Palast, den wir uns da hinstellen, einfach dieses ganze Ambiente aufwerten. Durch die Menge der Menschen kann ich natürlich viel mehr dem König sein Volk geben, was normalerweise im Theater sehr, sehr reduziert ist“, sagte Regisseur Simon Eichenberger.

ORF

35 harte Probentage

Insgesamt stehen 100 Darstellerinnen und Darsteller aus zehn verschiedenen Nationen auf der Bühne. Nur so konnten die Auflagen des Verlages erfüllt werden. Die Rollen mussten großteils mit asiatisch-stämmigen Darstellerinnen und Darstellern besetzt werden. Im Orchesterraum wurden die Darstellerinnen und Darsteller mit den Dimensionen der Bühne und mit dem Stück von Rogers und Hammerstein vertraut gemacht. Musikalisch klang der erste Probentag dramatisch. Ob im Orchestersaal, auf der Bühne oder in den Garderoben, in Mörbisch warten noch 35 harte Probentage auf das gesamte Team.