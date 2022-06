KRAGES erhält medizinischen Geschäftsführer

Grund für die Entscheidung sei in erster Linie der akute Ärztemangel im Burgenland, sagte Doskozil nach einer Sitzung des KRAGES-Aufsichtsrates. Das Burgenland habe im Gegensatz zu anderen Bundesländern grundsätzlich einen Startnachteil, wenn es darum geht, dass Ärzte hier tätig werden: Einerseits sei das das Ärztegehalt und es gebe auch einen Nachteil was Privatpatienten betreffe. Hier könne man mit einer Großstadt wie Wien einfach nicht mithalten, begründete Doskozil die Entscheidung.

„Spitzenmedizin ins Burgenland holen“

Das Burgenland müsse künftig attraktiver für Ärzte werden. Dafür soll Stephan Kriwanek, derzeit noch Vorstand der chirurgischen Abteilung der Klinik Donaustadt, als künftiger medizinischer Geschäftsführer sorgen. Das oberste Ziel sei, „dass wir jetzt auch sehr viel Wert darauf legen müssen, Spitzenmedizin und Mediziner ins Burgenland zu holen, sei es jetzt in Eisenstadt, sei es in Neusiedl oder bis hinunter nach Güssing. Das ist es unsere Aufgabe. Und dass wird zukünftig auch die Aufgabe des neuen ärztlichen Geschäftsführers sein, hier auch mit seinen Kontakten nach Wien, generell in die Medizin hinein, dafür Sorge zu tragen“, so Doskozil.

Land Burgenland

Auch Landesholding-Geschäftsführer Hans Peter Rucker verwies auf den Wettstreit um Ärztinnen und Ärzte: „Wie für die meisten anderen Regionen war es zuletzt auch für das Burgenland schwierig, ärztliches Top-Personal ins Land zu holen oder hier zu behalten. Daher mussten wir reagieren und den ärztlichen Bereich in der Geschäftsführung verstärken“, so Rucker.

Weitere Personalentscheidung

In den vergangenen Monaten habe es außerdem „interne Kommunikationsschwierigkeiten“ in der KRAGES gegeben, so Doskozil weiter. Gemeint ist die Situation im Brustgesundheitszentrum Güssing, wo innerhalb kurzer Zeit zwei Leiterinnen aufgegeben haben. Ab 1. Juli soll nun Gerhard Hochwarter, Oberarzt der Abteilung für Chirurgie in der Klinik Donaustadt, die interimistische Leitung in Güssing übernehmen. Hubert Eisl bleibt als Geschäftsführer für kaufmännische Agenden der KRAGES verantwortlich.