Katie Mahan: Einer der Stars beim Liszt Festival

Mahan erzählte am Mittwoch in „Mahlzeit Burgenland“ Geschichten aus ihrem Leben und über ihre Karriere – mehr dazu in Ihre Mutter ist Klavierlehrerin und mit bereits vier Jahren begann Katie Mahan selbst Klavier zu lernen. „Mit vier Jahren bin ich mit meinen Eltern in ein Konzert gegangen. Danach habe ich gesagt, dass ich Klavierspielen lernen will“, erzählte Mahan. Die in Salzburg lebende Pianistin aus den USA fasziniert durch ihre Virtuosität und ihre musikalische Persönlichkeit.

„Rhapsody in Blue“ Katie Mahan spielt „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin.

Von Salzburg bis New York

From Salzburg to Brooklyn – beim Liszt Festival Raiding entführt Katie Mahan ihr Publikum auf eine musikalische Reise von Salzburg bis New York. Mahan präsentiert technisch anspruchsvollste Werke mit spielerischer Leichtigkeit und Leidenschaft.

Katie Mahan gastiert kommenden Samstag beim Liszt Festival Raiding. Der Juni-Konzertzyklus dauert bis 26. Juni.