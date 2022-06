Chronik

Nova Rock: Festivalgelände teils überschwemmt

Ab Donnerstag geht nach zweijähriger coronavirusbedingter Pause in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) das Nova Rock über die Bühne. Schon heute werden die ersten Fans erwartet. Wegen der starken Regenfälle steht das Gelände zum Teil unter Wasser. Der Veranstalter bat am Mittwoch die Fans, ihre Anreise ein paar Stunden nach hinten zu verschieben.