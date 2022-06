Rettungseinsätze im Bezirk Neusiedl am See

Bei dem Unfall in Zurndorf wurden laut Landessicherheitszentrale drei Personen verletzt. Ein Pkw und ein Lkw waren zusammengestoßen. Sie wurden ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht. Rettung, Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz.

Ein Verletzter nach Brand

In Jois war am Dienstag gegen 22.15 Uhr in einer Garage aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Dabei wurde ein Mann verletzt, er musste ins Spital gebracht werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Jois auch die Feuerwehren Winden am See und Neusiedl am See sowie das Rote Kreuz und die Polizei. Der Einsatz dauerte etwa vier Stunden.