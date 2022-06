Wirtschaftsgebäudebrand in Antau

Die Sirenen heulten um 13.14 Uhr in Antau. Aus noch ungeklärter Ursache, fing in einem Wirtschaftsgebäude das Strohlager zu brennen an. Durch rasches Einschreiten der Feuerwehr Antau und den darauf hin alarmierten fünf Feuerwehren, konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

150 Fahrzeuge im Einsatz

15 Fahrzeuge mit 80 Feuerwehrleuten, darunter fünf Atemschutztrupps waren mit den Löscharbeiten konfrontiert. Die Einsatzleitung Antau wurde durch den Bezirksfeuerwehrkommandanten und dem Abschnittsfeuerwehrkommandanten unterstützt. Es waren die Feuerwehren Antau, Hirm, Stöttera, Zemendorf, Mattersburg sowie Wulkaprodersdorf im Einsatz. Dienstagnachmittag waren sie noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.