Warnung vor Handy am Steuer

Mehr als 3.500 Lenker wurden vergangenes Jahr im Burgenland mit dem Handy am Steuer von der Polizei erwischt. Die Zahl der Handy-Delikte stieg damit nach einem verkehrsarmen Pandemiejahr 2020 wieder. Das Telefonieren oder Schreiben von Nachrichten stelle im Straßenverkehr eine gefährliche Ablenkung dar, sagte Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich.

„Es können gerade beispielsweise im Ortsgebiet plötzlich Kinder auf die Straße laufen, es kann ein anderer Autofahrer eine Notbremsung machen müssen. All das sind Situationen, wo es wichtig ist, dass man schnell reagiert“, so Gratzer.

Reaktionszeit wie bei Alkolenkern

Wie gravierend sich das Handy auf die Reaktionsschnelligkeit auswirke, sei vielen Lenkern gar nicht bewusst. Untersuchungen zeigen, dass Autofahrer, die mit dem Handy am Ohr telefonieren, so schlecht reagieren, wie Alkolenker mit 0,8 Promille – heißt konkret, dass man etwa mit einer halben Sekunde verzögert Gefahren wahrnimmt, damit zu spät reagiert – und die Gefahr eines Unfalls dadurch höher werde, so Gratzer.

Die derzeitige Strafhöhe von 50 Euro stehe in keinem Verhältnis zum Gefährdungspotenzial, so der Experte weiter. Der VCÖ fordert daher höhere Strafen und einen Eintrag ins Vormerksystem, wenn man mit dem Handy am Steuer aufgehalten wird.