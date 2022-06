Eine Tote, 15 Verletzte bei Verkehrsunfällen

Die Frau starb, nachdem sie bei einem unbeschrankten Bahnübergang in Gols mit einem Zug kollidiert war. Das Auto der 53-Jährigen aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde seitlich von der Zuggarnitur erfasst und gegen einen Oberleitungsmast geschleudert, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit – mehr dazu in Pkw von Zug erfasst: Frau starb.

In der Nacht auf Pfingstsonntag wurden bei einer Schwerpunktaktion 900 Fahrzeuglenkerinnen – und lenker kontrolliert und 600 Alkomattests durchgeführt. Der höchstgemessene Wert wurde bei einem Lenker aus Eisenstadt mit 1,8 Promille festgestellt. Im Zuge der Schwerpunktaktion wurden außerdem 245 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt.

Mehr als 1.800 Anzeigen

Am Pfingstmontag wurde auf der A6 bei Potzneusiedl ein slowakischer Pkw mit einer Geschwindigkeit von 202 km/h angehalten. Der Führerschein des 28-jährigen Lenkers wurde vorläufig abgenommen.

Insgesamt gab es aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit mehr als 1.800 Anzeigen erstattet, es gab zehn Anzeigen wegen Alkohol am Steuer und acht Lenker mussten ihren Führschein abgeben, bilanzierte die Polizei.