Christine Riepl ist neue Landesbäuerin

Ein großes Anliegen ist Riepl, den gesellschaftspolitischen Stellenwert der Bäuerinnen zu heben und landwirtschaftliches Wissen zu vermitteln. Das zentrale Thema in den nächsten Jahren werde der Dialog mit der Gesellschaft sein, mit dem Konsumenten. Dafür gebe es verschiedene Aktivitäten: zum Beispiel gibt es den Aktionstag der Bäuerinnen, der rund um den Welternährung – am 18.Oktober – stattfindet. In den Schulen werde da auch besprochen, wie Lebensmittel produziert werden.

Mehr als 30 Prozent der Betriebe werden von Frauen geführt. Riepl meinte, dass ihrer Meinung nach, die Landwirtschaft immer schon weiblich gewesen sei. Am Besten funktioniere eine Betriebsführung, wenn sie partnerschaftlich geführt werde.

Immer mehr Winzerinnen

Angesprochen darauf, ob immer mehr Frauen den Weg als Winzerinnen gehen würden, meinte Riepl, dass ihre eigene Tochter momentan regierende Burgenländische Weinkönigin sei. Und diese sei in ihrem Abschlussjahrgang in der Klasse mit dem höchsten Frauenanteil in der Weinbauschule Klosterneuburg gewesen. Riepl meinte, dass es immer mehr Winzerinnen geben würde und der Weinbau dadurch weiblicher werden würde. Riepl vertritt 330 Frauen in der Arge-Bäuerinnen-Burgenland.