ASV Siegendorf ist Cupsieger

Siegendorf feierte erst vor vier Tagen den Meistertitel in der Burgenlandliga und darf sich nun über das Double freuen. Der ASV Siegendorf besiegte im BFV-Cup-Finale Draßburg. Für die Draßburger verlief die Saison nicht nach Wunsch, sie wollten nach dem letzten Platz in der Regionalliga Ost im Cup-Finale aufzeigen. Das gelang zu Beginn der Partie noch, denn bereits in der elften Minute gab es einen Lattentreffer der Draßburger.

Abschluss einer erfolgreichen Saison

Allerdings traf in der 38. Minute ein Siegendorfer: Florian Frithum erzielte das 1:0. Auch in der zweiten Hälfte war Frithum erfolgreich und vollendete zum 2:0-Endstand und damit zum Cupsieg für die Siegendorfer. Der ASV Siegendorf steigt nach einer äußerst erfolgreichen Saison in die Regionalliga Ost auf. Am Wochenende steht noch die letzte Runde an, im Heimspiel gegen St. Margarethen.