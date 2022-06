Pkw von Zug erfasst: Frau starb

Der Unfall passierte gegen 22.45 Uhr. Das Auto der 53-jährigen Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See wurde seitlich von der Zuggarnitur erfasst und gegen einen Oberleitungsmast geschleudert, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Lenkerin feststellen. Durch den Zusammenstoß entgleiste der Zug, der Zugführer und sechs Passagiere blieben unverletzt.

Ermittlungen laufen

Die Gleisanlage wurde beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Gols war mit 30 Mitgliedern bis 2.30 Uhr im Einsatz. Die Straße war Montagvormittag für den Verkehr wieder freigegeben. Zwischen Gols und Neusiedl am See gab es aber am Montag nach wie vor einen Schienenersatzverkehr.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Anlage habe korrekt funktioniert, so Polizeisprecher Helmut Marban. Das Rotlicht sei eingeschaltet gewesen, auch das Signal am Triebwagen sei in Funktion gewesen.