Probenbeginn für den „Bockerer“

Beim Fotoshooting für das diesjährige Programmheft der Schlossspiele Kobersdorf sieht schon alles sehr harmonisch aus – auch wenn sich viele des Ensembles erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal gesehen haben. Das Team ist hoch motiviert, schließlich sollen im Jubiläumsjahr dem Publikum Abend für Abend großartige Vorstellungen geboten werden. „Aus der ersten Neugierde ist ein tolles Team entstanden – hinter der Bühne und auf der Bühne – ich habe keine Angst mehr“, so Regisseur Claus Tröger.

Der Anschluss Österreichs an Deutschland verändert das Leben des einfachen Fleischhauers Karl Bockerer massiv. Intendant Wolfgang Böck haderte noch mit seinen beiden Funktionen: Schauspieler und Intendant. „Der Intendant meint, dass alles gut ist, weil alle da sind und arbeiten. Der Schauspieler denkt, dass er nicht alles kann, was auf ihn zukommt, ist noch etwas verzagt, wird aber zuversichtlicher“, sagte Böck.

Vorfreude und intensive Proben

Im Bankettsaal eines ehemaligen Hotels in Wien wird jetzt einmal intensiv geprobt und das Stück erarbeitet. Das Ensemble brennt, steht in den Startlöchern und freut sich schon sehr auf Kobersdorf. Schauspielerin Maria Hofstätter war noch nie in dem Ort, hatte aber konkrete Vorstellungen davon, war sie erwartet. „Ein schönes Schloss, ein schönes Publikum, ein schönes Bühnenbild, hoffe ich – und ein gutes Wetter, damit wir nicht absagen müssen“, so Hofstätter.

„Es ist für mich – wenn man das so sagen will – das verflixte siebente Jahr. Diese familiäre Atmosphäre, der Kontakt, den man zu den Dorfbewohnern gewinnt ist schon etwas Besonderes“, sagte Schauspieler Wolf Bachofner. Ein wenig ist noch Geduld gefragt, aber am 13. Juni geht es dann im Schlosshof Kobersdorf los.