Militär-Fallschirmsprung-WM im Burgenland

Das militärische Fallschirmspringen wird in drei Disziplinen ausgetragen. Beim Zielsprung ist eine Punktlandung gefragt – wobei der Punkt die Größe eines zehn Cent-Stückes hat. Österreichs Athletinnen und Athleten zählen zum erweiterten Favoritenkreis.

Julia Schosser absolvierte 2012 ihren ersten Sprung – das habe sich zufällig ergeben. „Seitdem kann ich es mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken, weil ich alles mag am Fallschirmspringen: die Luft, den Geruch vom Fallschirm, das Gefühl in der Luft und die präzise Landung“, so Julia Schosser aus Ebenau.

Fotostrecke mit 6 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF

37 Nationen vor Ort

Die Weltmeisterschaft wird von einigen Sponsoren, der Stadtgemeinde Güssing, und vom Land Burgenland unterstützt. „Es ist schon ein sportliches Highlight in diesem Jahr, wenn man nur daran denkt, dass 37 Nationen ins Burgenland kommen werden und 350 Sportler diesem Sport hier nachgehen werden und es ist eine interessante Disziplin“, so Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Im Kasernenareal wird bereits trainiert. Die Anlage bietet optimale Bedingungen, auch für die Unterbringung der Aktiven und ihrer Betreuer. Die Veranstalter hoffen auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Man wolle auch Anreize schaffen, sich sportlich zu betätigen.

WM zwischen 20. und 30. Juni

Jeder, der sich durch dieses Event motiviert fühle, sich zu bewegen, sei ein Gewinn -egal, ob er/sie eine Uniform tragen würde, oder eine Zivilperson sei, sagte der Militärkommandant des Burgenlandes Gernot Gasser. Die Weltmeisterschaft im militärischen Fallschirmsprung findet zwischen dem 20. und dem 30. Juni statt.