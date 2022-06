Hohe ungarische Auszeichnung für Burgenländer

Der Festakt fand in der ungarischen Botschaft in Wien statt. Die Ehrung um die Verdienste der Republik Ungarn nahm der ungarische Botschafter Andor Nagy vor.

Oswald Halwax

Langjährige Beziehungen zu Ungarn

Martin Zsivkovits war neben seiner Tätigkeit als Direktor des zweisprachigen Gymnasiums auch fast drei Jahrzehnte in führender Position in der ungarischen Volksgruppe tätig, um seine Muttersprache sowie das ungarische Brauchtum an die Jugend weiterzugeben.

Wolfgang Bachkönig beschäftigt sich mit der Zeit des Eisernen Vorhanges und veröffentliche dazu auch einige Bücher. Unter anderem hielt er darüber auch Vorträge an der Andrassy-Universität in Budapest, in den ungarischen Botschaften in Wien und Berlin sowie in mehreren Schulen.

Livia Pathy ist Lehrerin am zweisprachigen Gymnasium in Oberwart und leistet so einen Beitrag zur Förderung der ungarischen Sprache sowie zum Zusammenleben der einzelnen Volksgruppen.