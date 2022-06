Leute

„Starnacht“ feierte Premiere in Mörbisch

Die „Starnacht am Neusiedler See“ ist am Freitagabend zum ersten Mal in Mörbisch über die Bühne gegangen. Barbara Schöneberger und Alfons Haider führten durch den Abend. Für Haider sind die beiden Shows am Freitag und am Samstag die letzten der „Starnacht“.