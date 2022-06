Derzeit sind 1.1ß4 Burgenländerinnen und Burgenländer mit dem Coronavirus infiziert – um 35 mehr als am Freitag. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 33 an Covid-19 erkrankte Personen behandelt, davon befinden sich fünf Personen in intensivmedizinischer Behandlung.