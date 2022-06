ASV Siegendorf ist Meister und steigt auf

Wochenlang waren Siegendorf und Parndorf im Gleichschritt unterwegs, der Titelkampf entschied sich im direkten Duell. Mit einem 3:1 Auswärtssieg in Parndorf übernahm der ASV Siegendorf eine Runde vor dem Saisonende die Tabellenführung und ist am letzten Spieltag nicht mehr zu verdrängen, denn Parndorf ist nächste Woche spielfrei und kann somit nicht mehr eingreifen.

ORF

„Wir haben schon ganz früher bewiesen, dass wir richtig gut drauf sind und richtig und guten Fußball spielen. Wir haben uns auch nicht durch das schnelle Tor aus der Ruhe bringen lassen und haben das finde ich völlig verdient gewonnen“, so Siegendorf-Kapitätn Alois Höllerer.

„Dass wir das heute in Parndorf hier endgültig fixiert haben, ist umso schöner. Und es war so richtige Euphorie, die man gesehen hat, nicht nur jetzt in den letzten Tagen, sondern schon von Anfang an“, so Trainer Marek Kausich.

Parndorf hat noch eine Chance

Parndorf ging sogar mit 1:0 in Führung, Siegendorf drehte das Spiel allerdings noch in der ersten Halbzeit und setzte sich am Ende verdient mit 3:1 durch. „Wichtig wäre gewesen, dass wir keine Fehler machen. Aber wir müssen jetzt weiterschauen, vielleicht die zweite Chance zu nutzen“, sagte Parndorf-Coach Paul Hafner.

Der ASV Siegendorf steigt als Meister der Burgenlandliga direkt in die Regionalliga Ost auf. Parndorf kann ebenfalls noch aufsteigen, muss allerdings in die Relegation.