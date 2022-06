Vier Feuerwehren bei Flurbrand im Einsatz

Der Alarm ging am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr bei den Einsatzkräften ein. Aus bisher unbekannter Ursache war auf einem Feld in der Hölle zwischen Illmitz und Podersdorf Feuer ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Illmitz, Wallern, Podersdorf und Apetlon rückten aus. Aufgrund des teilweise starken Windes mit Spitzen von rund 40 km/h gestalteten sich die Löscharbeiten aber schwierig. Der Wind fachte das Feuer immer wieder an und trieb es weiter.

Löscharbeiten in der Hölle Vier Feuerwehren waren am Freitag bei einem Flurbrand in Illmitz im Einsatz

Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an

Am Nachmittag konnte der Brand dann unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten dauerten allerdings noch an. Um 15.00 Uhr am Nachmittag konnte noch nicht „Brand aus“ gegeben werden. Laut Schätzungen dürfte bis dahin eine Fläche von mehreren Fußballfeldern abgebrannt sein.