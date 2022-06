SOKO: Schlag gegen illegales Glücksspiel

Der Geschäftsführer des Lokals dürfte die Spiele in regelmäßigen Abständen organisiert haben, berichtete das Landespolizeikommando Burgenland am Freitag. Die Kontrolle der Beamten des Landeskriminalamts, des Stadtpolizeikommandos Eisenstadt und der Finanzpolizei sowie Vertreter der Bezirkshauptmannschaft fand nach Hinweisen aus der Bevölkerung am Montag statt.

Der professionelle Pokertisch und die alle Utensilien wurden beschlagnahmt. Zumindest zwei Personen sollen angezeigt werden, hieß es in der Aussendung.