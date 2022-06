Verkehr

Heissenberger: Neuer ARBÖ-Geschäftsführer

ARBÖ-Präsident Peter Rezar hat am Freitag Martin Heissenberger als neuen Landesgeschäftsführer des ARBÖ Burgenland präsentiert. Heissenberger folgt Gabriele Rittenbacher nach, die nach 13 Jahren im Amt in Pension geht. Der neue Landesgeschäftsführer will den ARBÖ in Zeiten sich verändernder Mobilität neu positionieren und neue Mitglieder dazugewinnen.