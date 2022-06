Burgenlandliga: Parndorf gegen Siegendorf

Eine der wohl spannendsten Meisterschaften der Burgenlandliga biegt in die Zielgrade ab. Die zwei Hauptprotagonisten Parndorf und Siegendorf treffen zwei Runden vor dem Ende im direkten Duell aufeinander. Gibt es einen Sieger, ist die Ausgangslage klar. Gewinnt Parndorf, ist man Meister – sollte Siegendorf das Auswärtsspiel für sich entscheiden, ist die Mannschaft von Marek Kausich ebenfalls nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Pikant wird die Sache bei einem Remis. Aufgrund der Auswärtstorregel im direkten Duell hätte Parndorf bei einem 0:0 oder 1:1 die Nase vorne. Ab einem 2:2 hat Siegendorf alle Trümpfe in der Hand, muss dann allerdings die letzte Runde gewinnen. Parndorf ist nächste Woche spielfrei und könnte nicht mehr eingreifen.

Spitzenspiel um 18.45 Uhr

Das Spitzenspiel der Saison zwischen Parndorf und Siegendorf steigt um 18.45 Uhr im Heidebodenstadion. Kleine Info am Rande: der Meister steigt fix in die Regionalliga auf. Der Vizemeister der Burgenlandliga muss in die Relegation.