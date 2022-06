Zahl der Infizierten steigt wieder leicht

Am Freitag wurden 69 neu registrierte Covid19-Fälle im Burgenland gemeldet. Hinzu kam ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus: Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Oberwart ist verstorben. Die Zahl der aktiv infizierten Personen stieg, wie auch schon am Donnerstag, wieder leicht an, um 19 Fälle im Vergleich zum Vortag – mehr dazu in 85 Neuinfektionen im Burgenland.

36 CoV-Spitalspatienten am Freitag

In den burgenländischen Spitälern wurden am Freitag 36 Covid19-Patientinnen und Patienten auf den isolierten Stationen gemeldet. Davon befanden sich drei aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung in intensivmedizinischer Betreuung.