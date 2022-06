Vorsicht bei falschem Vatertags-Gewinnspiel

Am Sonntag, 12. Juni, ist Vatertag – aus diesem Anlass verschenkt die Baumarktfirma OBI angeblich tausende Gasgriller. Das will eine Ketten-Nachricht glauben machen, die Internetbetrüger in die Welt gesetzt haben, und die sich aktuell von Handy zu Handy verbreitet wie ein ansteckendes Virus.

Achtung: Link gar nicht anklicken

Bereits durch das Anklicken des Links in der Nachricht kann großer Schaden entstehen, heißt es von der Konsumentenschutzberatung des Landes. Die Angreifer können infolge sämtliche Passwörter, Nachrichten und Dokumente auf dem Gerät des Nutzers einsehen und für betrügerische Zwecke verwenden.

Konsumentenschutzlandesrätin Eisenkopf rät Betroffenen dazu, in dem Fall die installierten Apps vom Handy zu löschen und alle Passwörter zu ändern. Sollten Bankdaten eingegeben worden sein, sollte die kontoführende Bank kontaktiert werden, um weiteren Schaden abzuwenden, so Eisenkopf.

Fake-Online-Gewinnspiele nehmen zu

Die Zahl dieser Fake-Online-Gewinnspiele nimmt zu. Schon vor ein paar Monaten hatten es Betrüger auf dem Internetnachrichtendienst WhatsApp mit einer ähnlichen Masche versucht. Damals hieß es, die Firma Milka würde kistenweise Schokolade verschenken. Wer auf den Link geklickt hat, wurde jedoch nicht mit Naschereien belohnt, sondern hat sich Schadsoftware auf seinem Handy eingehandelt. Die Adresse des Links mit der Endung ".ru" für Russland hätte stutzig machen müssen, trotzdem sind viele Nutzer Opfer geworden und haben die Nachricht im guten Glauben weiterverbreitet.