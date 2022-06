Feuerwehr: Alois Kögl geht in Pension

Der aus Neufeld an der Leitha stammende Kögl wurde im Dezember 2009 Landesfeuerwehrkommandant. In den mehr als zwölf Jahren im Amt hatte er viele Herausforderungen zu meistern. Da die mehr als 17.000 Feuerwehrmänner und Frauen im Land immer öfter mit technischen Einsätzen konfrontiert waren, galt es demensprechend die Fahrzeuge aus- und umzurüsten.

Ein besonderes Anliegen war Kögl die Jugendarbeit. Trotz geburtenschwacher Jahrgänge stieg die Zahl der Jugendlichen auf aktuell 1.850 in 204 Wehren. Unter Kögl wurde auch das Ausbildungssystem reformiert. Digitaler Unterreicht hieß das Schlagwort, dennoch wurde die Ausbildung praxisgerechter gestaltet. Der geplante Um- und Neubau der Feuerwehrschule, den Kögl jahrelang forcierte, wurde von politischer Seite aber immer wieder verschoben.

365 Wahlberechtigte am 18. Juni

Kögls Nachfolger wird am 18. Juni in Oberwart gewählt. 365 Wahlberechtigte sind dann aufgerufen in der Informhalle in Oberwart den neuen Landesfeuerwehrkommandanten zu wählen. Es sind dies Orts, Abschnitts- und Bezirkskommandanten, die zur Urne gerufen werden. Gewählt wird nach den Richtlinien des Feuerwehrgesetzes aus dem Jahr 2019. Allerdings stellt sich der Wahl zum Landesfeuerwehrkommandanten nur ein Kandidat, nämlich Franz Kropf der bisherige Bezirkskommandant von Jennersdorf.

ORF

Gewählt werden auch zwei Stellvertreter des Landesfeuerwehrkommandanten. Hier stellen sich mit Martin Reidl aus Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) und Christian Schwarz aus Weichselbaum (Bezirk Jennersdorf), zwei Kandidaten aus dem Wahlkreis-Süd der Wahl. Aus dem Wahlkreis-Nord treten an, Adi Binder aus Mattersburg und Harald Nakovich aus Oslip (Eisenstadt-Umgebung).

Dienstantritt am 1. Juli

Da davon auszugehen ist, dass Franz Kropf Landesfeuerwehrkommandant wird sieht das Feuerwehrgesetz vor, dass der 1. Stellvertreter aus dem Wahlkreis-Nord zu kommen hat. Von den 365 Wahlberechtigen kommen 270 aus dem Wahlkreis-Süd also Jennersdorf, Güssing, Oberwart und Oberpullendorf. Aus dem Wahlkreis-Nord, mit den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg kommen 95 Wahlberechtigte. Der neue Landesfeuerwehrkommandant und seine Stellvertreter treten mit 1. Juli ihren Dienst an.