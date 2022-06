Eisenstadt als Nabel der Leichtathletik-Welt

Bereits im dritten Jahr des Bestehens wird die Leichtathletikarena in Eisenstadt zum Hotspot einiger Weltklasse Athleten. Der Star der Veranstaltung ist definitiv ein Österreicher: Lukas Weißhaidinger, Olympiamedaillengewinner bei den letzten Spielen in Tokio. Für den Oberösterreicher ist Eisenstadt ein guter Boden, letztes Jahr stellte er hier einen neuen österreichischen Rekord auf.

ORF

„Olympia-Medaillengewinner und Weltrekordhalter“

Weißhaidinger darf sich mit einem Olympiasieger von 2016 duellieren – und zwar mit dem Deutschen Christoph Harting. Ein weiteres Zugpferd ist Larissa Iapichino aus Italien, die U20-Hallenweltrekordlerin im Weitsprung. „Wir werden 168 Athleten hier haben, wir haben definitiv Olympia Medaillengewinner, Weltrekordhalter und WM-Medaillengewinner am Start. Wir haben die österreichische Elite am Start und zwar die drei besten auch bei den Olympischen Spielen“, so Meeting-Direktor Rolf Meixner.

Burgenländische Aushängeschilder am Start

Natürlich sind auch die burgenländischen Aushängeschilder am Start. Caroline Bredlinger startet über 800 Meter, Niklas Strohmayer-Dangl versucht über 400 Meter Hürden einen Schritt Richtung EM-Qualifikation zu machen. Das Raiffeisen Austrian Open beginnt kurz nach 17.00 Uhr. 600 Besucher sind in der Arena in Eisenstadt zugelassen.