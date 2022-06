Regenbogenfahne vor Landhaus gehisst

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), Landtagspräsidentin Verena Dunst und Familienlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) hissten gemeinsam die Fahne am Mittwoch. "Menschen, die nicht den gängigen geschlechterspezifischen Normen entsprechen oder sich diesen nicht unterwerfen wollen, sollen im 21 Jahrhundert keine Nachteile haben. Wir bekennen uns ohne Vorbehalt zu unseren Grundwerten, zu denen auch Respekt und Toleranz gehören. Das Burgenland steht seit jeher für Diversität, für Offenheit und das Miteinander und wir leben diese Werte auch“, betonte der Landeshauptmann.

Landesmedienservice/Siess

Dunst: „Für Toleranz und Offenheit“

„Wir Burgenländerinnen und Burgenländer stehen für Toleranz und Offenheit. Wir leben tagtäglich stolz die Gemeinschaft mit allen unseren Volksgruppen und zeigen, dass jeder Mensch wertvoll und Diversität wichtig ist. Der Mensch zählt – und das ist völlig unabhängig von Hautfarbe, Religion oder sexueller Orientierung“, unterstrich Landtagspräsidentin Dunst.

Winkler: „Recht auf selbstbestimmtes Leben“

„Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und darauf, es nach seinem Gutdünken zu gestalten. Dieses Recht impliziert in unserer Gesellschaft auch den Schutz vor Diskriminierung. Der Pride Month zeigt, wie vielfältig und bunt unsere Gesellschaft ist, und die Regenbogenfahne als Symbol dieser Diversität soll Gleichbehandlung, Solidarität und Toleranz einmahnen“, sagte Landesrätin Winkler.

Die Fahne wird den ganzen Juni am Landhaus gehisst bleiben. Am 25. Juni findet schließlich in der Landeshauptstadt eine Regenbogenparade statt, die vor dem Landhaus startet, durch die Stadt führt und im Schlosspark endet. Dort soll es zum Abschluss eine Kundgebung geben.

Pride Month

Im Juni wird alljährlich der „Pride Month“ gefeiert, wobei auf die Rechte und Themen unter anderem von Homo-, Bi- und Transsexuellen hingewiesen werden soll. „Pride“ ist Englisch und bedeutet Stolz. Der Begriff „Pride Month“ soll unterstreichen, dass alle Menschen stolz auf sich sein können, egal welche sexuelle Identität oder Orientierung sie haben. LGBTIQ steht für Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender, Queers und Intersex.