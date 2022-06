Landtag bestellt neuen BLRH-Direktor

Interessant wird es wohl gleich zu Beginn in der Fragestunde, denn da stellt sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Fragen der Mandatare. Es ist zu erwarten, dass die Vertreter von ÖVP, FPÖ und Grünen einige notiert haben.

Danach wird der neue Landesrechnungshofdirektor Rene Wenk bestellt – einstimmig, denn das haben alle vier Landtagsparteien im Vorfeld, gemeinsam, bekannt gegeben – mehr dazu in Rene Wenk wird Rechnungshofdirektor und BLRH: Mihalits geht, Wenk kommt. Auch der parteilose Abgeordnete Geza Molnar wird für Wenk stimmen, sagte er auf Nachfrage des ORF Burgenland.

SPÖ fordert Regierungsmaßnahmen aufgrund der Inflation

Ansonsten stehen viele sogenannte Entschließungsanträge auf der Tagesordnung. So gibt es einen SPÖ-Antrag, der von der Bundesregierung Maßnahmen aufgrund der Inflation einfordert, etwa eine Preislimitierung und die Einführung des Mindestlohns von 1.700 Euro netto österreichweit – mehr dazu in Teuerung: SPÖ stellt drei Forderungen.

Auch für die FPÖ ist die Inflation das wichtigste Thema, sie vermisst allerdings Maßnahmen dagegen von Landesseite.

Diskussion um „Burgenland Energie“-Logowechsel zu erwarten

Einen „Dringlichen Antrag“ stellt die ÖVP, die die Markenänderung der Energie Burgenland zur Burgenland Energie heftig kritisiert und Energie-Gutscheine in der Höhe von zwei Monatsrechnungen für die Burgenländerinnen und Burgenländer fordert – mehr dazu inÖVP erneuert Kritik an „Burgenland Energie“.

Die Grünen fordern in einem ihrer Anträge, dass das Hissen einer Regenbogenfahne am Landhaus während der sogenannten Pride Woche jetzt im Juni festgelegt werden soll.