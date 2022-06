Burgenland & ÖFB: Vertragsverlängerung so gut wie fix

Die Partnerschaft zwischen dem ÖFB und dem Burgenland begann im Jahr 1997 mit einem Sponsorvertrag zwischen dem Fußballbund und dem Burgenland, vertreten durch Landesrat Karl Kaplan und Tourimusdirektor Hans Kaipl. Danach wurde der Vertrag alle zwei Jahre verlängert, in fußballerisch guten wie in weniger guten Zeiten.

Doskozil: „Das Burgenland präsentieren“

„Die Kooperation mit dem ÖFB ist aus meiner Sicht natürlich eine touristische Kooperation. Es ist eine Überlegung seitens des Landes, hier das Land Burgenland zu präsentieren, das Land über die Grenzen hinaus als Botschafter durch das Nationalteam bekannt zu machen“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Tourismus profitiert

Der Tourismus profitiert aber auch durch die Trainingslager, die der ÖFB regelmäßig im Burgenland abhält. Zurzeit bereitet sich das Herren-Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf (Bez. Oberwart) auf die kommenden Spiele vor, erstmals unter dem neuen Teamchef Ralf Rangnick – mehr dazu in ÖFB-Team mit neuem Trainer in Bad Tatzmannsdorf.

„Ich glaube nicht, dass es im europäischen Fußball so viele Partnerschaften gibt, die so lange gehen. Und das ist ja auch ein Zeichen von Teamgeist, gerade in einer Mannschafts-Sportart wie Fußball, wissen wir, wie wichtig das ist. Und es ist traumhaft schön hier. Ich war ja auch schon einige Male im Burgenland im Urlaub. Jetzt zum ersten Mal in einem Trainingslager“, streut Rangnick dem Burgenland Rosen.

Ideale Trainingsbedingungen

Die Fußballplätze und das Avita-Hotel bieten aus Sicht des ÖFB ideale Trainingsbedingungen. Eine Verlängerung des Sposorvertrages, der Ende des Jahres ausläuft, ist daher so gut wie fix. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es scheitern wird. Aber es gibt noch keinen unterschriebenen Vertrag. Und wenn noch nichts unterschrieben ist, ist es noch nicht erledigt. Ich weiß aus den Gesprächen, die ich mittlerweile geführt habe, dass es hier ein Commitment gibt. Und das von unserer Seite her und auch von Seiten des Landes keine Zweifel aufkommen sollten“, so ÖFB-Präsident Gerhard Milletich. Die Verhandlungen beginnen in den kommenden Wochen.