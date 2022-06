„Starnacht am Neusiedler See“: Vorbereitungen laufen

Am 3. und 4. Juni verwandelt sich die Seebühne in Mörbisch eine Schlager-, Rock-, Pop- und Soul-Arena. Neben Andreas Gabalier sind mit dabei: Lutricia McNeal, die englische Band „Glam Rock“-Band „The Rubettes“, Entertainer und Sänger Giovanni Zarrella, der deutsche Popsänger Sasha, die Schlagersängerinnen Maite Kelly, Beatrice Egli, Tanja Lasch und Petra Frey, Schlagersänger Julian Reim, die erfolgreichste Mundartband des Landes, „Die Seer“, der österreichisch-isländische Musiker Thorsteinn Einarsson, Singer-Songwriterin „Die Mayerin“, die steirischen Hitparadenstürmer „Alle Achtung“ sowie der gebürtige Burgenland-Kroate Rubin.

orf/krivograd

Aufbau läuft

Die Vorbereitungen für das Ereignis laufen jedenfalls auf Hochtouren. Die Bühne wird bereits aufgebaut – und der technische Leiter Friedl Droneberger verspricht, dass sie „wunderschön“ aussehen wird. Er ist auch dafür verantwortlich, dass bei der Starnacht alles sicher über die Bühne gehen kann. Regisseurin Heidi Haschek ist für die Live-Übertragung verantwortlich und meint: „Da es live ist, muss man darauf achten, dass jede Probe gut durchgeführt wird. Damit das ganze Team – es sind ja 70 bis 100 Leute – weiß was zu tun ist. Dann funktioniert es auch.“

Moderiert wird die „Starnacht am Neusiedler See“ von Barbara Schöneberger und Alfons Haider. Am 4. Juni wird die „Starnacht“ ab 20.15 Uhr live in ORF2 und MDR übertragen.