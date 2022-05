SJ präsentierte Wahlkampagne

Mitbestimmung in den Gemeinden sei wesentlicher Bestandteil der Jugendpolitik, meinte SJ-Vorsitzende Jasmine Sommer bei der Präsentation der Kampagne am Dienstag in Eisenstadt. Im Burgenland sind 15 Prozent der SPÖ-Gemeinderätinnen und -Gemeinderäte unter 28 Jahren. Die SJ-Chefin ist seit 2017 selbst Jugend-Gemeinderätin in Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Im Wahlkampf will die SJ etwa mit Themen wie leistbares Wohnen punkten. Das Ziel sei „noch mehr Jugend-Gemeinderätinnen in den Ortschaften zu stellen, weil nur die die Interessen der Jugendlichen auch vertreten, weil nur die wissen, was uns Jugendliche eben bewegt“, so Sommer.

Erneuerbare Energien laut Umfrage wichtig für Junge

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst sagte, dass etwa das Thema Mindestlohn bei jungen Menschen gut ankomme, auch der Ausbau erneuerbarer Energie. Fürst verwies dabei auf eine neue Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek im Auftrag der SPÖ. Laut dieser Umfrage stehen im Burgenland 16- bis 29-Jährige einem Ausbau von Photovoltaik-Anlagen besonders positiv gegenüber. 67 Prozent der Befragten würden den Ausbau befürworten, so Fürst

„Das ist ja auch wahrscheinlich eine Haupt-Auseinandersetzung bei den Gemeinderatswahlen. Wo die ÖVP diese Photovoltaik-Anlagen aus parteipolitischen Gründen blockiert, ist es für uns klar, dass es ein Zukunftsthema ist und für unsere junge Generation auch ein zentrales Thema“, sagte Fürst.

Zwischen Landes SPÖ und SJ gebe es wenig Differenzen, so Fürst, nicht weil die SJ „so brav“ sei, sondern weil man Zukunftsthemen gemeinsam entwickle.