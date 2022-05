Nach Fahrzeugbränden: Ermittlungen wegen Brandstiftung

Kann es Zufall sein, dass es innerhalb weniger Tage mitten in einer Gemeinde gleich zwei Fahrzeugbrände gibt? Eher nicht, hieß es am Montag vom Landeskriminalamt Burgenland. Nach dem ersten Brand in wurde zuerst ein technisches Gebrechen vermutet – mehr dazu in Fahrzeugbrand in Wiesen. Nach dem zweiten Fahrzeugbrand wird nun laut Polizei eindeutig in Richtung Brandstiftung ermittelt.

Wohnungen mussten belüftete werden

Den zweiten Fahrzeugbrand konnte die Freiwillige Feuerwehr Wiesen zwar binnen kürzester Zeit unter Kontrolle bringen, doch laut Angaben der Feuerwehr zog sich der Rauch auch in die Garage und die darüberliegenden Wohnungen, denn das brennende Auto war in der Garageneinfahrt geparkt – mehr dazu in Neuerlicher Fahrzeugbrand in Wiesen.

Freiwillige Feuerwehr Wiesen

Die Feuerwehr musste nach dem Löschen noch Belüftungsarbeiten im Haus durchführen. Verletzte gab es weder beim ersten noch beim zweiten Fahrzeugbrand in Wiesen.

Ob es sich tatsächlich um Brandstiftung bei den Fahrzeugbränden handelt, das werden die Ermittlungen zeigen, die derzeit laufen.