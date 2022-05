Zahl der CoV-Infizierten geht weiter zurück

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 176,40. Seit Beginn der Pandemie haben sich 118.531 mit dem Coronavirus infiziert. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 33 an Covid-19 Erkrankte behandelt, davon befinden sich fünf Personen in intensivmedizinischer Behandlung.