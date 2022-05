ÖFB-Team mit neuem Trainer in Bad Tatzmannsdorf

Ralf Rangnick will das österreichische Fußball-Nationalteam zurück zu alten Höhen führen. „Ich glaube, dass viel Potenzial in diesem Kader steckt“, sagte der 63-jährige Deutsche am Sonntagnachmittag bei seiner Antrittspressekonferenz als ÖFB-Teamchef in Bad Tatzmannsdorf. Es sei eine „sehr reizvolle Aufgabe“, die ÖFB-Auswahl von Platz 34 in der Weltrangliste wieder nach vorne zu bringen. „Es ist schon eine Weile her, dass das österreichische Nationalteam mit Heldentaten auf sich aufmerksam gemacht hat“, so Rangnick – mehr dazu in Rangnick setzt auf mutige Spielidee.

Öffentliches Training am Montag

Vier Tage wird Rangnick mit dem Team in Bad Tatzmanndorf für die Nations League Spiele trainieren. Am Montag gibt es ab 10.30 Uhr ein öffentliches Training. Rangnicks Premiere als ÖFB-Teamchef ist am Freitag in der Nations League in Osijek gegen Vize-Weltmeister Kroatien angesetzt, am folgenden Montag geht es daheim gegen EM-Halbfinalist Dänemark sowie vier Tage später erneut in Wien gegen Weltmeister Frankreich. Abgeschlossen wird die zweiwöchige Zusammenkunft am 13. Juni mit einem Gastspiel in Dänemark.