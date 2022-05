Neuerlicher Fahrzeugbrand in Wiesen

Der Alarm ging am Sonntag kurz von 2.00 Uhr in der Früh ein. Zeugen meldeten, dass in der Garageneinfahrt eines Mehrparteienhauses ein Auto in Brand steht. Durch die starke Rauchentwicklung, zog sich der Rauch auch in die Garage und die darüberliegenden Wohnungen, wo teilweise Fenster gekippt waren. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesen war binnen kürzester Zeit mit vier Fahrzeugen und 24 Feuerwehrmitgliedern an Ort und Stelle.

Freiwillige Feuerwehr Wiesen

Ermittlungen sollen Brandursache klären

Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und innerhalb von wenigen Minuten gelöscht werden. Die anschließenden Belüftungsarbeiten des Hauses nahmen allerdings laut Angaben der Feuerwehr etwas mehr Zeit in Anspruch. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Wie es zu dem Brand an dem Pkw gekommen ist, war am Sonntag noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen jedenfalls.

Zweiter Fahrzeugbrand innerhalb einer Woche

Es ist der zweite Fahrzeugbrand, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Wiesen diese Woche ausrücken musste. Erst in der Nacht auf vergangenen Montag stand ebenfalls mitten im Ortsgebiet ein Fahrzeug in Flammen – mehr dazu in Fahrzeugbrand in Wiesen. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand. Auch hier war die Brandursache zunächst unklar.