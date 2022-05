SPÖ: Fürst gratuliert Ludwig und Dornauer

Michael Ludwig ist am Samstagnachmittag mit 94,4 Prozent der Stimmen als Parteivorsitzender der SPÖ Wien bestätigt worden – mehr dazu in SPÖ Wien: Ludwig mit 94 Prozent bestätigt. „Wir gratulieren vom Burgenland aus sehr herzlich nach Wien und Tirol zur erfolgreichen Wiederwahl“, sagte Fürst – mit Michael Ludwig werde der erfolgreiche Wiener Weg konsequent fortgesetzt, er sei ein guter Bürgermeister und Landeshauptmann für Wien. Die Wiener SPÖ stellte jene Themen, wie Wohnen, Bildung, Teuerung und Verkehr in den Mittelpunkt, die die Menschen bewegen und beschäftigen. Bürgermeister Michael Ludwig habe in seiner Rede auch ganz klar die Unterschiede zur herz- und hirnlosen Politik der ÖVP-Grünen Bundesregierung aufgezeigt, so Fürst.

Mit 90 Prozent der Stimmen wurde Georg Dornauer am Samstag zum Vorsitzenden der Tiroler SPÖ gewählt, mit 95 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl – mehr dazu in Breite Zustimmung für SPÖ-Chef Dornauer. Der frischgebackene Tiroler SPÖ-Vorsitzende Georg Dornauer habe ganz klar die Alternative zum verkommenen und verkrusteten ÖVP System a la Landeshauptmamnn Platter in Tirol aufgezeigt, so Fürst. „Wir wünschen Georg Dornauer alles Gute und sind zuversichtlich, dass Dornauer und sein SPÖ-Team nach der Landtagswahl 2023 Regierungsverantwortung in Tirol tragen werden", meinte der SPÖ-Landesgeschäftsführer.