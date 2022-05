Motorradlenker aus Oberwart starb bei Unfall

Der 57-jährige Mann krachte mit seinem Motorrad in einen Pkw, der auf der Landesstraße Richtung Hollerberg (Bezirk Wiener Neustadt-Land) abbiegen wollte. Dessen 27-jähriger Lenker hatte sich bereits eingereiht, das Motorrad stieß laut Polizei plötzlich und völlig unerwartet in die Front seines Autos. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und starb am Unfallsort.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Auch im Bezirk Oberpullendorf war der Notarzthubschrauber Freitag am späten Nachmittag im Einsatz. Ein Mann musste auf der B50 bei Markt St. Martin nach einem Überschlag schwer verletzt aus seinem Pkw geborgen werden. Er wurde mit dem Christophorus 16 in das Oberwarter Krankenhaus geflogen. Im Einsatz waren neben den die Freiwilligen Feuerwehren aus Neutal und Markt St. Martin noch die Polizei mit vier Beamten, der Samariterbund mit drei Sanitätskräften, das Hubschrauber-Team mit drei Einsatzkräften, drei First-Responder und ein Mitarbeiter der ASFINAG.

Fotostrecke mit 5 Bildern FF Neutal FF Neutal FF Neutal FF Neutal FF Neutal

Eine Motorradfahrerin verletzte sich Freitagnachmittag bei einem Sturz in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) erheblich. Die Frau wurde unter ihrer Maschine eingeklemmt. Nach der Bergung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus nach Wien geflogen.