Ungarn stoppt den Tanktourismus

In Ungarn sind die Treibstoffpreise gedeckelt – und das schon seit vergangenem Herbst. Ein Liter Benzin, beziehungsweise Diesel kostet umgerechnet 1,24 Euro. In Österreich liegen die Preise momentan bei einem Preis von rund 1,70 Euro und mehr. Eine 60-Liter-Tankfüllung ist damit in Ungarn um rund 30 Euro billiger.

Ausländer müssen Marktpreise bezahlen

Viele Österreicherinnen und Österreicher haben deshalb einen Aufenthalt in Ungarn oft damit verbunden, günstig zu tanken. Ab heute ist damit Schluss. Zum günstigen Einheitspreis dürfen nur mehr Fahrzeuge mit ungarischen Kennzeichen tanken, Ausländer müssen den Marktpreis zahlen – das hat die ungarische Regierung gestern bekannt gegeben.

Man wolle damit den „Tank-Tourismus“ in der Grenzregion stoppen. Allerdings dürfte Ungarn mit dieser Maßnahme gegen den EU-Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen.