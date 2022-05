Feiertag lockt Gäste in die Seeregion

Mehr als 300 Sonnentage gibt es pro Jahr im Burgenland. Kein Wunder also, dass es vor allem aus den umliegenden Bundesländern viele immer wieder hier herzieht. Die Feiertage vor dem Sommer zählen mittlerweile zu den umsatzstärksten des ganzen Jahres.

Start für Sommersaison rund um den See

„Diese Feiertage läuten die Saison sozusagen so richtig ein. Das merken wir auch heute in unseren Büros. Die Gäste kommen, sie buchen oder bleiben über das Wochenende und aus diesen Kurzurlauben werden dann oft auch Buchungen im goldenen Herbst oder auch im Sommer“, so Andrea Posch vom Tourismusverband Nordburgenland.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger ORF/Walter Schneeberger

Mit der Buchungslage zufrieden

Generell ist der Tourismusverband im Nordburgenland zufrieden mit der aktuellen Buchungslage. „Bei uns im Nordburgenland sind die Gäste hauptsächlich aus dem Inland, zum Beispiel aus der Steiermark, aus Niederösterreich, Wien oder sogar aus dem Burgenland selber. Das sind nicht nur Tagesgäste, sondern auch Gäste, die einen längeren Urlaub bei uns buchen. Wir sind derzeit sehr zufrieden“, so Posch.

Feiertag bringt Gäste in die Seeregion ORF-Burgenland-Reporter Lukas Krenn war am Feiertag am See unterwegs

Der Feiertag am Donnerstag dürfte also sowohl für die Gäste als auch für die Tourismusbetriebe ein voller Erfolg gewesen sein.