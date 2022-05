Sensationslauf des ASV Steinbrunn zu Ende

Der ASV Steinbrunn musste sich im Halbfinale des burgenländischen Fußball Cups dem ASV Draßburg aus der Regionalliga Ost 1:5 geschlagen geben. Die erste Hälfte verlief noch ausgeglichen, beim Stand von 1:1 wurden die Seiten gewechselt. Danach gewann Draßburg die Oberhand, in der letzten halben Stunde des Spiels fielen noch vier Tore. Der Favorit steht damit im Endspiel.

Draßmarkt spielt gegen Siegendorf ums Finale

Am Donnerstag wird der Finalgegner ermittelt. Draßmarkt aus der zweiten Liga Mitte bekommt es mit dem Titelanwärter aus der Burgenlandliga, den ASV Siegendorf. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Der Sieger des Cups hat einen Startplatz im österreichischen Cup kommende Saison sicher.

In der Liga hat Siegendorf am kommenden Wochenende spielfrei. Die Runde hat bereits am Mittwoch begonnen. Bad Sauerbrunn feierte einen 3:0 Heimerfolg gegen Klingenbach. Die anderen Spiele dieser Runde folgen am Freitag und Samstag.