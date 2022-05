Winzerin und Popstar machen Wein

Die burgenländische Winzerin und der belgische Popstar lernten sich vor vier Jahren bei einem Konzert von Milow in München kennen. Nach ein paar gemeinsamen Gläschen beschlossen sie, einander wiederzusehen – der Beginn einer Freundschaft. „Wir haben viel gemeinsam: Wir reden sehr gut Deutsch, wir lieben Wein und Musik“, so Milow bei einem Besuch im Weingarten von Carina in Leithaprodersdorf.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF Burgenland ORF Burgenland ORF Burgenland ORF Burgenland

Milow: Deutsch sprechen mit Alkohol einfach

Die Freundschaft mit der jungen Winzerin, ist für Milow auch ein Anlass, seine Deutschkenntnisse etwas auf Vordermann zu bringen. Er habe entdeckt, dass es mit Alkohol ganz einfach sei, Deutsch zu reden, lachte Milow. „Da trifft es sich gut, dass er mich kennt. Ich habe ihn mit Alkohol versorgt“, meinte Pluschkowitz dazu.

ORF Burgenland

Gemeinsamer Wein begann als Scherz

Die Idee gemeinsam einen besonderen Wein zu kreieren, sei am Anfang nur ein Scherz gewesen, erinnerte sich die Winzerin. „Wie alle guten Ideen“, ergänzte Milow. Doch aus Spaß wurde Ernst, die Aufgabenverteilung war von Beginn an glasklar: Carina machte den Wein und Milow war für die Gestaltung der Flasche und das Etikett zuständig. „Nice to meet you“ heißt der edle Tropfen, benannt nach Milows neuem Album. Der Wein komme sehr gut an, man habe schon mehr als die Hälfte verkauft, so Pluschkovits.