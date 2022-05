Politik

ÖVP erneuert Kritik an „Burgenland Energie“

Die ÖVP hat am Dienstag ihre Kritik an der Umbenennung der Energie Burgenland in „Burgenland Energie“ bekräftigt. Der neue Markenauftritt koste Millionen und sei ein Geldvernichtungsskandal, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas.