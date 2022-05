Nationalteam trainiert in Bad Tatzmannsdorf

Das einzig öffentliche Training in Bad Tatzmannsdorf findet am kommenden Montag statt, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Dabei kommt es auch zur ersten gemeinsamen Einheit mit dem neuen Teamchef Rangnick, zu der auch heimische Schulen eingeladen wurden.

Viel Trainingszeit bleibt dem Nationalteam nicht. Am 3. Juni geht es auswärts gegen Kroatien, ehe es mit den Heimspielen in Wien gegen Dänemark und Frankreich sowie dem Gastspiel bei den Dänen Schlag auf Schlag geht – mehr dazu in Rangnick überrascht mit erstem ÖFB-Kader.