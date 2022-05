Chronik

Sanierung von Burg Schlaining ausgezeichnet

Alle zwei Jahre findet die „Baumit Life Challenge“ statt, um Europas schönste Fassaden zu küren: In der Kategorie „Historische Sanierung“ wurde am Wochenende in Valencia in Spanien die Arbeit der Landesimmobilien Burgenland (LIB) für die Burg Schlaining ausgezeichnet.