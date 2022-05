Bauern optimistisch für Erdbeer-Ernte

Die heurige Erdbeer-Saison sei super, weil die Bedingungen optimal seien, so Berlakovich. Den Bauern gelinge es, regional ein Top-Lebensmittel zu erzeugen. Gerade in Zeiten wie diesen sei es wichtig, auf heimische Qualität zu setzen. Im Folientunnel habe bereits die Haupternte begonnen, im Freiland ernte man seit Anfang dieser Woche, so der Wiesener Erdbeerbauer Christoph Ramhofer.

Die Bauern hoffen nun, dass sich die Temperaturen auf ein normales Niveau einpendeln, damit die Top-Qualität erhalten bleibt. Im Burgenland bewirtschaften rund 40 Betriebe 70 Hektar Erdbeerfläche. Das Hauptanbaugebiet befindet sich im Bezirk Mattersburg, in der Region rund um Wiesen. Der größte Teil der Frucht wird im Freiland produziert.